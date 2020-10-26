На ливневки в Орле потратят 17,5 миллионов рублей

Предстоит проверить пропускную способность труб Фото: Ольга СУПОНЕВА

Содержание и ремонт ливневок в Орле в ближайший год обойдется в 17,5 миллионов рублей. Уже определен подрядчик, который будет обслуживать сеть ливневых канализаций до конца нынешнего года и в будущем году.

Контракт с подрядной организацией заключили сроком по 31 декабря 2021-го. В этом году рабочие с помощью спецтехники промоют около 860 погонных метров труб, а в следующем году предстоит промыть около 9 500 погонных метров. Работа ведется по 150 адресам.

- Согласно контракту, подрядчику предстоит проверить пропускную способность труб, прочистить коллекторы, коробы, лотки, дождеприемники и смотровые колодцы сети ливневой канализации, - рассказали "КП" в пресс-службе администрации Орла.

В задачу рабочих также войдет следить за уровнем воды и в случае необходимости откачивать ее с затопленных участков дорог.