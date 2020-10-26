Орловское образование ищет лидеров и будущих руководителей

В регионе продолжается конкурс резерва управленческих кадров

В Орловской области продолжается региональный конкурс резерва управленческих кадров «Лидер образования». Участников ждут онлайн-брифинги, тренинги и практическая работа.

Кроме того, для желающих проявить себя на должности руководителей образовательных организаций подготовили курсы повышения квалификации «Введение в должность». Ограничений по возрасту и педагогическому стажу нет. Успеть подать заявку нужно до 31 октября.

- У Вас есть особый талант, уверенность в себе, умение и желание мотивировать и обучать других? Тогда Вам просто необходимо принять участие в региональном конкурсе! – обращаются к потенциальным руководителям организаторы конкурса.

Подробности можно узнать на сайте Института развития образования Орловской области.