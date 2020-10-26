Орловские управляющие компании задолжали энергетикам более 103 миллионов рублей Фото: Архив "КП"

В Орловской области наметилась очередная тенденция: все больше жителей региона переходят на прямые расчеты за поставку электроэнергии и расторгают соответствующие договора с управляющими компаниями. Дело в том, что целый ряд УК задолжали за ресурсы, хотя жильцы исправно платят.

По данным пресс-службы «Орловского энергосбыта», в 2020 году управляющие организации задолжали уже 103,3 млн рублей. Это на 22,9 млн рублей больше, чем в 2019-м. В итоге на прямой расчет перешли свыше 150 многоквартирных домов.

- Учитывая низкую платежную дисциплину управляющих организаций, гарантирующий поставщик крайне заинтересован в переходе жителей многоквартирных домов на прямые договоры. Это обеспечивает клиентам прозрачность расчетов и исключает для управляющих организаций возможность манипулировать собранными с граждан средствами, - говорит Юрий Юрьев, генеральный директор ООО «Орловский энергосбыт».