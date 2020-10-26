Орел
Еще
Радио
Орел
Еще
Радио
Орел
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Орловские управляющие компании задолжали энергетикам более 103 миллионов рублей

Все больше жителей региона переходят на прямую оплату ресурсов
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
КомментироватьОставить комментарий
Орловские управляющие компании задолжали энергетикам более 103 миллионов рублей

Орловские управляющие компании задолжали энергетикам более 103 миллионов рублей

Фото: Архив "КП"

В Орловской области наметилась очередная тенденция: все больше жителей региона переходят на прямые расчеты за поставку электроэнергии и расторгают соответствующие договора с управляющими компаниями. Дело в том, что целый ряд УК задолжали за ресурсы, хотя жильцы исправно платят.

По данным пресс-службы «Орловского энергосбыта», в 2020 году управляющие организации задолжали уже 103,3 млн рублей. Это на 22,9 млн рублей больше, чем в 2019-м. В итоге на прямой расчет перешли свыше 150 многоквартирных домов.

- Учитывая низкую платежную дисциплину управляющих организаций, гарантирующий поставщик крайне заинтересован в переходе жителей многоквартирных домов на прямые договоры. Это обеспечивает клиентам прозрачность расчетов и исключает для управляющих организаций возможность манипулировать собранными с граждан средствами, - говорит Юрий Юрьев, генеральный директор ООО «Орловский энергосбыт».