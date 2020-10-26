Орел
Еще
Радио
Орел
Еще
Радио
Орел
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

На орловца завели уголовное дело за оскорбление чувств верующих

Поводом для начала расследование стал комментарий "Вконтакте"
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
КомментироватьОставить комментарий
На жителя Орловской области завели уголовное дело за оскорбление религиозных чувств верующих

На жителя Орловской области завели уголовное дело за оскорбление религиозных чувств верующих

Фото: Архив "КП"

На жителя Орловской области завели уголовное дело за оскорбление религиозных чувств верующих. Поводом для расследование послужил комментарий, который мужчина оставил в соцсети "Вконтакте".

Весной этого года 31-летний житель Верховского района неосмотрительно оставил на просторах интернета сомнительное высказывание, которое, по версии следствия, выражает явное неуважение к обществу и направлено на оскорбление религиозных чувств верующих. Комментатора вычислили полицейские.

- Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении жителя Верховского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий), - сообщила "Комсомолке" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

В настоящее время ведется следствие. Соглано же Уголовному Кодексу, мужчине по вышеуказанной статье может грозить реальный срок лишения свободы длительностью до одного года.

Криминал