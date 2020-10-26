На орловца завели уголовное дело за оскорбление чувств верующих

На жителя Орловской области завели уголовное дело за оскорбление религиозных чувств верующих Фото: Архив "КП"

На жителя Орловской области завели уголовное дело за оскорбление религиозных чувств верующих. Поводом для расследование послужил комментарий, который мужчина оставил в соцсети "Вконтакте".

Весной этого года 31-летний житель Верховского района неосмотрительно оставил на просторах интернета сомнительное высказывание, которое, по версии следствия, выражает явное неуважение к обществу и направлено на оскорбление религиозных чувств верующих. Комментатора вычислили полицейские.

- Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении жителя Верховского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий), - сообщила "Комсомолке" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

В настоящее время ведется следствие. Соглано же Уголовному Кодексу, мужчине по вышеуказанной статье может грозить реальный срок лишения свободы длительностью до одного года.