Пассажир «ВАЗа» попал в травматологию после аварии под Мценском

Легковушка вылетела с дороги и перевернулась. Фото: Госавтоинспекция Орловской области

В воскресенье, 25 октября, в Мценском районе произошла авария. Отечественная легковушка съехала с дороги, опрокинулась и врезалась в дерево. В итоге пострадал 37-летний мужчина.

ДТП случилось днем в половину пятого. 21-летний водитель за рулем «ВАЗ 21144» ехал автодороге «Мценск-Высокое-Мелынь» и в районе 10 километра не справился с управлением.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и бригада 10-ой пожарно-спасательной части.

- Получивший травмы пассажир был госпитализирован в травматологическое отделение, - сообщает Госавтоинспекция Орловской области.