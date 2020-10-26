В Орловской области собрали более четырех миллионов тонн зерна. Фото пресс-службы Губернатора региона

Орловские аграрии поставили новый рекорд по сбору зерновых культур. В этом году область получила более четырех миллионов тонн злаков. Об этом рассказал зампред регионального правительства по развитию агропромышленного комплекса Сергей Борзенков.

По его словам, в ходе уборочной кампании собрано 4 млн 21 тысяч тонн зерна. На очереди уборка 50 тысяч гектаров кукурузы.

- В текущем году мы реально получим валовое производство зернобобовых культур приблизительно 4 млн 350 тысяч тонн зерна, а также 500 тысяч тонн масличных культур, - цитирует Сергея Борзенкова пресс-служба областного Правительства.

К слову, губернатор Орловской области Андрей Клычков уже успел поздравить аграриев с новыми достижениями и отметил их профессионализм и ответственный подход к делу.