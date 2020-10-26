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Спорт

Крытый футбольный манеж на стадионе Ленина в Орле появится через три года

Стоимость нового спортивного объекта составит почти 510 миллионов рублей
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Площадь нового футбольного манежа составит 9,5 тысяч квадратных метров

Площадь нового футбольного манежа составит 9,5 тысяч квадратных метров

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

23 октября Правительства Орловской области подписало Постановление о строительстве крытого футбольного манежа на стадионе Ленина. Новый спортивный объект должен появиться здесь в 2023 году.

Общая площадь футбольного манежа должна составить 9,5 тысяч квадратных метров. Вложить в реализацию проекта планируют почти 510 миллионов рублей.

Проектно-сметную документацию должны подготовить уже в этом году. На нее из бюджета выделили 20 млн рублей.

- Доля федерального финансирования проекта из общей суммы составит 450 млн рублей, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.