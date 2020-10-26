Сквер Комсомольцев в Орле планируют открыть в середине ноября. Фото: пресс-служба администрации города

Орловцы смогут увидеть, как преобразился сквер Комсмольцев возле ОГУ им. Тургенева уже в середине ноября 2020 года. Подрядчик уже выполнил основную часть работ по благоустройству.

По данным заказчика МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла», установка бордюров и оборудование тропинок завершены на 90%, а в целом готовность территории составляет порядка 70%.

В настоящее время на основной аллее сквера уже появился навес, малые архитектурные формы, спортивный инвентарь и баскетбольное кольцо. На спортивных площадках уложено прорезиненное покрытие и частично установлены уличные фонари.

- Согласно муниципальному контракту с ООО «ТехСпецКомплект», срок сдачи 31 ноября. Благоустройство сквера ведется в рамках реализации регионального проекта «Народный бюджет», - сообщает пресс-служба администрации Орла.