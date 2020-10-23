В горсовете Орла предложили вернуть улице Ленина прежний облик

В Орле инициативная группа депутатов горсовета предложила вернуть прежний облик главной пешеходной улице Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле инициативная группа депутатов горсовета предложила вернуть прежний облик главной пешеходной улице. По мнению народных избранников, в первую очередь на Ленина не место клумбам - "саркофагам".

Предложение прозвучало на заседании комитета по по строительству и перспективному развитию города накануне, 22 октября. Об этом рассказал депутат городской думы Владимир Строев в своем официальном аккаунте в соцсети.

- По моему мнению вернуться к проекту 1985 года нет необходимости, достаточно убрать "саркофаги" и тогда уже принимать окончательное решение, но это решение, конечно, за Комиссией и общественностью. Вполне возможно, что по этому вопросу будет необходим городской референдум, - написал Строев.

Народные избранники оформили предложение и направили его в областную администрацию для создания специальной комиссии.

Отметим, что сейчас отремонтированная к 450-летию Орла центральная пешеходная улица переживает не лучшие времена. С клумб постоянно отваливается облицовка.