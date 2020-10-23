Коронавирус в Орловской области: 40 школ отправили классы на карантин

40 школ отправили классы на карантин Фото: Архив "КП"

В четверг, 22 октября, на заседании регионального оперштаба обсудили ситуацию с заражением коронавирусом среди воспитанников детских садов, учащихся школ и студентов. За прошлую неделю заболели 10 дошколят, 51 школьник и 7 студентов.

Случаи COVID-19 выявили в образовательных учреждениях Орла, Троснянского, Орловского, Дмитровского, Малоархангельского, Ливенского и Покровского районов.

Полностью закрывать школы и переводить учащихся на дистанционное обучение по-прежнему не планируют. За исключением воспитанников учреждений дополнительного образования. В них родители могут самостоятельно решить, в каком формате продолжить обучение.

Пока в регионе на карантин закрыли 34 отдельных классах в 40 школах, 4 группы 4 детских садов и 7 средних и высших образовательных организациях.

- Очагов групповой заболеваемости в образовательных учреждениях региона не зарегистрировано. За последнюю неделю доля детей в общей структуре заболевших коронавирусом составляет 10,7%, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.