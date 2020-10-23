Коронавирус в Орловской области: у заразившихся стали чаще регистрировать пневмонию

В Орловской области стали чаще регистрировать случаи внебольничной пневмонии Фото: Архив "КП"

В Орловской области продолжает расти количество случаев заражения коронавирусом. При этом у заболевших все чаще регистрируют внебольничную пневмонию. Об этом 22 октября на заседании оперштаба рассказал руководитель регионального Управления Роспотребнадзора.

Александр Румянцев пояснил, что рост наблюдается в сравнении с прошлой неделей. За этот период зарегистрировано 405 случаев внебольничной пневмонии, что на 4,7% с предыдущими показаниями. На этой неделе зафиксировано 195 случаев у заразившихся коронавирусом.

В целом COVID-19 проявляется в форме внебольничной пневмонии у 21,8%, в форме ОРВИ – у 54,6%. Бессимптомного переносят заболевание 23,6% заразившихся.