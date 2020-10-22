Сбербанк отказывается от бумаги в пользу цифровых форматов

22 октября отмечают Международный день без бумаги. Последние годы Сбер последовательно сокращает использование этого материла. В 2019 году банк потратил 2,9 млрд листов (14,5 тысяч тонн). Это на 596 млн листов меньше, чем в 2018-ом. То есть удалось сохранить более 50 тысяч деревьев. Только представьте: высота стопки сэкономленной за год бумаги составляет около 60 км.

Спасаем деревья!

За первые шесть месяцев 2020 года расход бумаги в Сбере снизили еще на 263 млн листов. Планируется, что в 2021 году ежегодное потребление бумаги снизится до 1,7 млрд листов (8,5 тысяч тонн). Это поможет сберечь 102 тысячи деревьев или около 20 гектаров густого высокорослого леса.

Параллельно ПАО Сбер повышает долю переработки бумаги: в прошлом году банк передал 3,15 тысячи тонн этого материала для производства из вторсырья подстаканников, картона, салфеток, сырья для дорожного покрытия.

- Мы стараемся использовать бумагу только в тех случаях, когда без этого нельзя обойтись, например, по законодательству, либо по просьбе клиентов. Если же банковская операция технически и юридически может быть осуществлена безбумажно, то мы или уже внедрили такую технологию, или разрабатываем ее в настоящее время. Цифровизация сегодня позволяет нам эффективно обслуживать клиентов в электронном виде, и то же самое касается внутренних процессов банка. Мы рассматриваем отказ от бумаги как часть нашей ESG-повестки, направленной на минимизацию воздействия Сбера на природу, - отмечает Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка

Все доступно в электронном виде

Сервисы Сбербанка помогают оформить тот же потребительский кредит не только в СберБанк Онлайн, но и в офисе на планшете менеджера по продажам. Клиент знакомится с договором в электронном виде и подтверждает его своей банковской картой, по СМС или NFC. Свою копию он получает по электронной почте или хранит в СберБанк Онлайн.

Сервис «Выписки и справки» в СберБанк Онлайн дает возможность получить в электронном виде документы: от выписки по карте или счету до справки об уплаченных процентах по кредиту. В 2020 году клиенты уже заказали 42,4 млн документов дистанционно.

Другой полезный сервис - «Электронные документы». Раньше клиенту нужно было дважды приехать в офис банка: один раз - чтобы заказать документы, а второй - чтобы получить их. Сегодня все можно сделать из дома в два клика. Только в этом году этой услугой воспользовались 1,5 млн раз. Даже печать кассовых ордеров по операциям доступна в СберБанк Онлайн.

Ипотечный кредит, оформленный на платформе банка «ДомКлик», также не требует бумаги. Заявку и остальные документы можно подать в электронном виде. Также вам будет доступен отчет об оценке объекта, справки для налогового вычета и получения материнского капитала, справки об остатке по кредиту, истории платежей и другие. Действует сервис электронной регистрации сделки без посещения МФЦ, электронное оформление закладной и снятие обременения. Внедрено даже электронное досье - отказ от передачи большей части документов на хранение в архив в бумажном виде.

Безбумажные технологии даже для бизнеса

По ряду продуктов для корпоративных клиентов работает система электронных чеков. Для представителей малого и микробизнеса появилась возможность получить кредит онлайн.

Кроме того, реализована возможность дистанционного внесения изменений в юридическое дело клиентов – теперь нет необходимости заполнять бумажные формы и передавать на хранение нотариально заверенные копии.

Клиенты дочерней компании банка «Сбербанк страхование» могут подавать обращения на получение страховой выплаты через приложение СберОсмотр без посещения офиса и предоставления бумажных документов.

Важно, что теперь отключить или подключить клиентов к коллективным программам добровольного страхования жизни и здоровья заемщиков можно с помощью технологии БФО с использованием простой электронной подписи клиента.

Безбумажные технологии применяются и во внутреннем документообороте банка. При оформлении на работу новые сотрудники подписывают основную часть документов в электронном виде, а при увольнении вообще все документы можно заверить электронной подписью. Более 85% больничных листов оформляются сотрудниками в электронном виде.