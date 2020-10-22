Орловец обиделся на родственницу и попытался сжечь ее дом

От полиции мстительный пироман скрывался в другом регионе Фото: Архив "КП"

Жителя Орловской области задержали за попытку сжечь чужой дом. Таким способом мужчина хотел отомстить своей родственнице.

Инцидент произошел в Орловском районе. В полицию с просьбой о помощи обратилась жительница деревни Поваляевы Дворы, которая рассказала что горе-родственник облил ее дом горючим и пытается поджечь. В райотделе возбудили уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». От полиции пироман скрылся и был объявлен в федеральный розыск. Задержать его удалось в другом регионе.

- В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска установили подозреваемого – ранее судимого мужчину 1980 года рождения. Гражданин не стал отрицать свою причастность к противоправному деянию. Свой умысел до конца он довести не успел, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.