Депутаты горсовета Орла выступили против парковки возле бывшего кинотеатра «Октябрь»

Администрации Орла не удалось узаконить стоянку возле "Октября"

Администрации Орла не удалось узаконить образовавшуюся перед бывшим кинотеатром «Октябрь» стоянку машин. Сегодня, 22 октября, на заседании комитета горсовета по строительству депутаты жестко раскритиковали это предложение.

Дело в том, что фактически стоянка уже существует. Здесь расширен проезд со стороны Воскресенского переулка, вырублены кустарники и деревья, частично уничтожен газон и уложен асфальт возле бывшего павильона «Родное село». При этом никаких документов и согласований не было сделано, хотя этот участок расположен заповедной и рекреационной зоне и относится к землям историко-культурного назначения.

Почему городские власти допустили самовольные изменения архитектурного облика, остается вопросом. Задались им и депутаты.

- Управление муниципального имущества и землепользования фактически не осуществляло необходимый контроль, а незаконно оборудованной стоянки представило только в интересах ее владельца. Подтверждают это и результаты проверки контрольно-счетной палаты. Отчет о нарушениях уже направлен в прокуратуру, - подчеркнул Владимир Негин, заместитель председателя горсовета.

Депутаты потребовали убрать самовольную стоянку возле «Октября» и восстановить сквер, решение о котором приняли еще в 2005 году.