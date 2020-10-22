В Почтовом переулке Орла поставят новые фонари

В Почтовом переулке поставят фонари Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле решено установить дополнительные фонари в Почтовом переулке. Светильники должны появиться вдоль Детского парка.

Вопрос доосвещения территории обсудили на комитете горсовета по градостоительству. О ситуации рассказал Олег Минкин, и.о. главы горадминистрации.

- Олег Минкин отметил, что в настоящий момент в индивидуальном порядке прорабатывается вопрос установки освещения в переулке Почтовом вдоль многоквартирных домов. При реализации финального этапа благоустройства Детского парка уличные фонари появятся и со стороны общественной территории, - рассказывает пресс-служба администрации Орла.

Напомним, ремонт Детского парка ведется в несколько этапов. Основная часть работы уже проведена, однако впереди еще немало задач. Это и реконструкция здания администрации парка, и укрепление склонов, и как раз наладка системы освещения.