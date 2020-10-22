Комитет горсовета поднял проблему с ремонтом Красного моста в Орле Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Ремонт Красного моста в Орле по-прежнему в ситуации неопределенности. Более пяти торгов по выбору подрядчика уже провались, очередной аукцион назначен на конец месяца, однако его результаты также могут оказаться под вопросом.

Складывающуюся ситуацию обсудили сегодня, 22 октября, на заседании профильного комитета горсовета по строительству и перспективному развитию города.

Как пояснил и.о. главы администрации Орла Олег Минкин, найти подрядчика – одна из основных проблем муниципалитета. Дело в том, что Красный мост является объектом культурного наследия и организация, которая займется его ремонтом, должна иметь соответствующие лицензии. Про опыт в мостостроении в законодательстве ничего не уточняется.

- Члены комитета предложил обратиться за разъяснениями тонкостей выбора подрядной организации в региональный департамент строительства транспорта и ЖКХ, - сообщает пресс-служба орловского городского совета народных депутатов.

Несмотря на задержку с выбором подрядчика и подписанием контракта, городские власти все еще рассчитывают на то, что ремонт удастся закончить к концу 2022 года. Норматив на реконструкционную работу — 48 месяцев, а с необходимыми археологическими работами — 54 месяца.