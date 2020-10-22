«Голубь Кантемира»: орловский губернатор рассказал об опережающих темпах благоустройства

Благоустройство в Дмитровске подходит к завершению. Фото: https://vk.com/klychkov_andrey_official

В Дмитровске вовсю идут работы по реализации проекта «Голубь Кантемира». Общественную территорию в райцентре Орловской области благоустраивают с опережением графика. Об этом рассказал глава региона на своих страницах в соцсетях.

Напомним, город, основанный несколько столетий назад молдавским князем Дмитрием Кантемиром, победил во Всероссийском конкурсе проектов благоустройства и получил средства на преображение из федерального бюджета.

По словам губернатора Андрея Клычкова, в настоящее время работы практически завершены. Здесь уже установлены арт-объекты, смонтировано освещение и завершается укладка тротуарной плитки. Одновременно с этим приводится в порядок сквер Ленина, Дом культуры, фасады и входные группы соседних зданий.

- В 2021 году сердце Дмитровска с новой силой забьется в ритме современного времени. Город преобразится, это станет достойным подарком его жителям и еще одним брендом нашего региона, добавив «красок» Бирюзовому кольцу России, - говорит глава области.