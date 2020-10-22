Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 22 октября

Где в Орловской области заразилось еще 116 человек

В Орловской области на 22 октября 2020 года выявлено еще 116 заболевших коронавирусом. Рассказываем, в каких населенных пунктах и районах есть заболевшие и как в целом распространен COVID-19 по региону.

Согласно обновленным данным регионального оперштаба, больше всего заболевших как и раньше в Орле. Здесь заболело 80 человек. В Орловском районе заразилось 10 жителей, в Дмитровском районе – 5, в Новодеревеньковском – 4, в городе Ливны и Ливенском районе, а также Кромском, Покровском районе – по 2, в Болхове, Мценске, Мценском, Хотынецком, Свердловском, Колпнянском, Малоархангельском, Залегощенском, Новосильском. Знаменском районах – по 1. Таким образом, за последние сутки новые случаи заболевание выявлены в 15 из 24 районов Орловской области.

За все месяцы наблюдения в городе Орле зафиксировано 5564 случаев заболевания коронавирусом. На втором месте Орловский район с количеством заболевших в 1247 жителей, на третьем Ливенский - тут заразилось 799 человека. Далее следует Мценский район, в котором заболело 715 жителя, 329 – в Урицком районе, 299 – в Болховском районе, 236 − в Ливенском районе, 210 – в Дмитровском районе, 153 – в Новодеревеньковском районе, 143 – в Хотынецком районе, 141 – в Свердловском районе, 134 – в Кромском районе, 127 – в Покровском районе, 126 – в Колпнянском районе, 124 – в Малоархангельском районе, 123 – в Залегощенском районе,

В меньшинстве районы, в которых заболело меньше ста человек. Это 96 − в Верховском районе, 89 – в Новосильском районе, 84 – в Должанском районе, 79 – в Глазуновском районе, по 75 − в Шаблыкинском и Знаменском районах, 55 – в Троснянском районе, 42 – в Сосковском районе, 33 − в Краснозоренском районе, 27 – в Корсаковском районе.

Мы следим за развитием ситуации.