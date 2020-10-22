В Орловской области ввели в эксплуатацию 25 ФАПов

Сегодня, 22 октября, в Орле в формате видеоконференции прошло совещание губернатора Андрея Клычкова с главами районов Орловской области. Один из главных вопросов – создание фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности.

Как сообщили замгубернатора Вадим Тарасов, в настоящее время в эксплуатацию введено уже 25 ФАПов. За прошедшую неделю соответствующие акты получили 10 медицинских объектов в Болховском, Краснозоренском, Новодеревеньковском, Новосильском, Покровском, Свердловском, Сосковском и в Ливенском районах.

- Работы по монтажу оставшихся продолжаются на территории 11 муниципальных образований. Также завершился аукцион на сложившуюся экономию. Всего в регионе будут созданы 43 фельдшерско-акушерских пункта и 1 врачебная амбулатория, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.