Три орловские семьи получили компенсацию за аварийное жилье в Нарышкино

Три орловские семьи получили компенсацию за аварийное жилье Фото: Архив "КП"

В Орловской области еще несколько семей смогут покинуть аварийное жилье и переселиться в безопасные квартиры. Очередная ситуация разрешилась после вмешательства надзорных органов.

Компенсацию за свои квадратные метры получили шесть человек, проживавшие в аварийном дома №25 по улице Чапаева в Нарышкино. Они обратились в прокуратуру после того, как очередные планы на переселение сдвинулись. Небезопасным здание признали еще в 2015 году, расселить должны были до 30 июня 2017-го. Однако долгожданного новоселья так и не произошло.

- Было установлено, что меры по выкупу жилых помещений в аварийном доме органами местного самоуправления поселка не приняты. В интересах граждан прокуратура направила в суд исковое заявление о выплате денежного возмещения. Суд удовлетворил требования в полном объеме. Главе администрации поселка Нарышкино объявлено предостережение, - сообщили «КП» в пресс-службе ведомства.