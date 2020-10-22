Орловских предпринимателей призвали рассказать о давлении на бизнес Фото: Архив "КП"

В орловской прокуратуре состоится очередная тематическая встреча с жителями региона. На этот раз в центре внимания руководства ведовства окажется проблема незаконного и необоснованного давления на бизнес.

Предприниматели смогут рассказать о том, кто и как нарушает их права 28 октября на личном приеме. После этого каждую ситуацию проработают и в случае необходимости организуют проверки.

Напомним, это уже не первая тематическая встреча орловцев с прокурором области Владиславом Малкиным. По результатом работы ведовства решен уже целый ряд трудовых споров связанных с оплатой труда, нарушении прав сирот-инвалидов и обманутых дольщиков.

По вопросу давления на бизнес предпринимателей просят записаться на прием по телефону 8 (4862) 40-56-49 (старший помощник прокурора области Елена Витальевна Калашник) или у дежурного прокурора по телефону 8(4862) 43-63-89.