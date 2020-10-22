В городском парке Орла уберут развалины старого кафе и бильярдную Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В среду, 21 октября, в Орле на заседании комитета горсовета по муниципальной собственности и землепользованию депутаты обсудили ближайшие перспективы по благоустройству городского парка культуры и отдыха. В скором времени здесь произойдут изменения.

Народные избранники поддержали предложение администрации Орла о списании целого ряда полуразрушенных строений, числящихся на балансе парка. Речь идет о развалинах старого кафе недалеко от Тургеневского бережка, давно закрытом туалете, бывшей бильярдной и торговом киоске, расположенном чуть ниже фонтана.

- Все это имущество является собственностью города и было закреплено за парком на праве оперативного управления. Произвести снос этих построек планируется за счет реализации очередного этапа благоустройства городского парка культуры и отдыха, - сообщает пресс-служба горсовета.