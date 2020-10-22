Детский сад Орла ответит за падение малыша и сломанный нос Фото: Архив "КП"

Прогулка во дворе детского сада в Советском районе окончилась для маленького орловца сломанным носом и несколькими месяцами лечения. Разгневанные родители обратились в суд.

Как выяснилось, происшествие случилось еще в июле прошлого года. Малыш упал лицом на твердую поверхность, у него носом пошла кровь, но воспитатель никому не рассказала о ЧП. Женщина лишь через некоторое время позвонила маме ребенка и попросила забрать его домой. Вскоре малышу стало еще хуже и родители отвезли его травмпункт, где поставили диагноз «перелом носовой кости, без смещения обломка (трещина)».

Теперь даже спустя долгое время травма дает о себе знать: малыша мучают периодические головные боли, носовое кровотечение, нарушение сна и страх перед детским садиком.

В суде нанесенный ребенку моральный вред оценили в 30 тысяч рублей (семья просила взыскать с дошкольного учреждения 500 тысяч).

- Решением суда исковые требования удовлетворены частично. В пользу законного представителя ребенка с дошкольного образовательного учреждения и муниципального образования «город Орел» в субсидиарном порядке взыскана компенсация морального вреда. Областным судом данное решение оставлено без изменения и вступило в законную силу, - сообщает пресс-служба Советского районного суда города Орла.