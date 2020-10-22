Орловца приговорили к 8 годам тюрьмы за расправу над своей знакомой Фото: Архив "КП"

В Орле перед судом предстал 40-летний мужчина, до смерти забивший свою знакомую. Теперь ближайшие восемь лет ему предстоит провести в колонии строго режима.

Трагедия произошла в январе 2020 года в Советском районе города. Пьяный орловец поссорился с женщиной и напал на нее прямо во дворе многоэтажки. Избитой женщине удалось добраться до подъезда и войти в него. Здесь она и скончалась.

- Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении ранее судимого местного жителя. Он признан виновным по статье 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.