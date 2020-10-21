В Орле даст гастроли Владимирский драматический театр

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В Орле с гастролями приедет труппа Владимирского академического театра. В ноябре орловцы и гости областной столицы увидят три постановки.

Гости из Владимирской области подарят орловцам комедию в двух действиях "Доходное место" по пьесе Островского, мелодраму в двух действиях "Пять вечеров", а также еще одну комедийную постановку "Моя профессия - сеньор из общества".

Локацией для гастролей станет КДЦ "Металлург". Билеты можно приобрести уже сейчас.

КОГДА? ГДЕ?

"Доходное место" 10 ноября, 18.30;

"Пять вечеров" 11 ноября, 19.00 ;

"Моя профессия - синьор из общества" 12 ноября 19.00.

ул. Металлургов, 17, КДЦ "Металлург".

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