В Орловской области отремонтируют 104 километра дорог за полтора миллиарда рублей Фото: Ольга СУПОНЕВА

Строительство и ремонт дорог в Орловской области обсудили в региональном парламенте. На заседании профильного комитета, в том числе, прозвучала информация об объемах средств, которые направят на дорожную сферу в 2021 году.

Так, по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" планируется привести в порядок почти 104 километра полотна. Обойдется работа в 1 миллиард 61,6 миллиона рублей. В целом в 2021 году Дорожный фонд Орловской области планируется в размере 5 миллиардов 548, 4 миллиона рублей, что меньше, чем в 2020 году (на 726,9 млн рублей).

- При этом 3 миллиарда 44 миллиона пойдут на региональные дороги, а 2 миллирда 504 миллиона - субсидии местным бюджетам, - рассказали "КП" в пресс-службе орловского областного Совета.