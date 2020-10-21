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Орловчанка украла телефон в салоне мобильной связи

Новенький гаджет за 17 тысяч рублей полицейские изъяли
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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По закону, обвиняемой может грозить до двух лет лишения свободы

По закону, обвиняемой может грозить до двух лет лишения свободы

Фото: Архив "КП"

В Орле местной жительнице придется ответить перед законом за кражу. Женщина стащила в салоне сотовой связи телефон за 17 тысяч рублей.

Действие развернулось в Северном районе. Продавцы, обнаружившие пропажу, пришли в полицию с заявлением, уголовное дело завели по статье кража. В течение суток похитительницу оперативникам удалось установить и разыскать. Как оказалось, сотрудники салона связи оставили телефон на прилавке, гаджет искусил 37-летнюю орловчанку. Она и унесла его, прямо в заводской коробке. Однако теперь за свой поступок женщине придется расплачиваться.

- В жилище гражданки полицейские обнаружили и изъяли похищенный мобильный телефон. В настоящее время женщине предъявлено обвинение, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

По закону, обвиняемой может грозить до двух лет лишения свободы.

Криминал