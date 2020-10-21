Орловским библиотекам пришлось решать проблемы отопления за свой счет Фото: Архив "КП"

Учреждениям культуры города Орла новый отопительный сезон дался непросто. В этом году подготовку систем подачи тепла им пришлось оплачивать за собственные средства. Об этом 21 октября на заседании профильного комитета горсовета рассказала начальник городского управления культуры Марина Панкина.

По словам руководителя, в настоящее время все 16 муниципальных учреждения культуры отапливаются, однако оплата за опрессовку до сих пор не произведена. Отдельная тема – библиотеки. В частности, библиотечно-информационный центр им. Еремина.

- БИЦ располагается в пристроенном к дому №151 по Московскому шоссе здании. В 2018 году собственники сняли со своего баланса подвальное помещение, где находятся тепловые сети. С тех пор оно находится в ведении управления муниципального имущества и землепользования. Найти обслуживающую организацию не получается, поэтому подготовка к отопительному сезону ведется своими силами, - пояснила Марина Панкина.