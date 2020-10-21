Осенняя призывная кампания: в Орле начались первые отправки новобранцев

В Орле начались первые отправки новобранцев на службу в армию Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Осенняя призывная компания в Орле в самом разгаре. 19 октября начались первые отправки новобранцев на срочную службу в армию. В этом году планируют призвать 130 человек, большую из них часть в Западный военный округ.

Орловским ребятам предстоит служить в ракетных войска, ВДВ, а также на Военно-морском флоте.

- Тем же, кто не хочет проходить военную службу, по приказу Министерства обороны РФ №495 при достижении 27-летнего возраста взамен военного билета выдается справка «уклониста», которая доставит проблемы при дальнейшем трудоустройстве, - напомнил Владимир Алехин, военный комиссар города Орла.

В условиях пандемии коронавируса новобранцам предстоит по прибытию к месту службы побыть на карантине две недели, а еще перед отправкой сдать экспресс-тест.