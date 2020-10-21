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Ясень из Орловской области пополнил список самых старых деревьев России

Дерево посадили 170 лет назад
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Ясень из Орловской области пополнил список самых старых деревьев России. Фото: https://vk.com/spasskoye

Ясень из Орловской области пополнил список самых старых деревьев России. Фото: https://vk.com/spasskoye

На Орловщине официально стало на еще одно дерево-долгожитель больше. Ясень из парка музея-заповедника «Спасское-Лутовиново» попал в Реестр самых старовозрастных деревьев России. Соответствующее решение приняла сертификационная комиссия Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы».

Орловскому 25-метровому ясеню уже 170 лет. В 1914–1918 годах усадебный садовник придал кроне дерева оригинальную форму бокала. Увидеть его можно на широкой поляне вблизи конного двора.

Еще одним деревом из музея-заповедника занесенным в Реестр является знаменитый тургеневский дуб. Свой статус дерева-долгожителя и памятника живой природы он получил в 2015 году. Согласно последним выводам экспертов, возраст его возраст 197 лет, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.