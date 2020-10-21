В 909 квартале Орла хотят установить памятник Василию Маргелову. Фото: эскиз проекта

Сегодня, 21 октября, в Орле на заседании профильного комитета по образованию, культуре и социальной политике горсовета озвучили идею о создании в областном центре монумента в память Героя Советского Союза генерала армии Василия Маргелова.

Инициаторами установки бюста стали общественники. Создание памятника (расходы по проектированию, изготовлению и установке) предложила взять на себя общественная организация ветеранов ВДВ. Имя скультпотроа уже известно - народный художник России Салават Щербаков.

Появиться монумент должен в сквере Героев-десантников в 909 квартале Орла.

- Проект согласован с региональным управлением градостроительства, архитектуры и землеустройства. Депутаты комитета предложат коллегам проголосовать за установку бюста на ближайшем заседании городского Совета, - сообщили «КП» в пресс-службе горсовета.