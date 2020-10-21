В Орле штрафуют водителей, которые едут по автобусной полосе. Фото: УГИБДД регионального УМВД

В Орле штрафуют водителей, которые едут по автобусной полосе. За выезд на нарисованную на асфальте букву «А» и желтые зигзаги возле остановок придется заплатить 1500 рублей.

Как сообщает УГИБДД регионального УМВД, возле торгового центр «ГРИНН» на Кромском шоссе новая дорожная разметка и соответствующие дорожные знаки появились в июне 2020 года. Автомобилистов просят быть особенно внимательными к нововведению.

- Согласно правилам дорожного движения по полосе для маршрутных транспортных средств могут двигаться только автобусы, троллейбусы, велосипедисты, а также школьные автобусы и легковые такси. Нарушение при выезде на автобусную полосу может зафиксировать инспектор или камера. Сотрудники ГИБДД выписывают штраф на месте. Если нарушение зафиксировала камера, постановление придет по почте, - сообщает ведомство.