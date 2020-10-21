Коронавирус в Орле: учащихся учреждений допобразования могут отправить на «дистанционку»

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Воспитанников дом творчества, музыкальных и художественных школ в орле могут отправить на дистанционное обучение. Пока занятия проходят в штатном режиме, но родители могут написать заявление и перевести ребенка на «удаленку».

Сегодня, 21 октября, на заседании профильного комитета горсовета руководитель управления культуры администрации Орла Марина Панкина пояснила, что для тех, кто перейдет на новый формат обучения, будет действовать льготные условия оплаты.

- Хотя подобный формат для школ искусств в новинку, материальная база позволила продолжить обучение воспитанников, провести промежуточную и итоговую аттестации, - сообщила Марина Панкина.

Всего в Орле восьми учреждений дополнительного образования, находящихся на балансе управления культуры городской администрации, сейчас обучаются 5 179 детей и подростков.