В ближайшие три года на Орловщине появится сеть детских технопарков

«Кванториум» создадут на базе школ облцентра Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области планируют создать целую сеть детских технопарков «Кванториум». Уже в следующем году учебные комплексы появятся в пять школах облцентра. Всего же планируют оборудовать 15 образовательных организаций. Рассказываем, где именно.

В 2021 году «Кванториум» должен появиться на базе лицея №1, школы №13, гимназии №19, лицея № 28 и школы №50. Затем, в 2022, технопарк создадут в лицее №18, гимназии №34, школе № 37, гимназии № 39 и школе № 52. Еще через год – в лицее № 4, школе № 11, лицее № 22, лицее № 32 и школе № 45.

- Детский технопарк «Кванториум» – это инновационная модель образования, расширяющая и дополняющая содержание общего образования для развития детей по инженерным направлениям. Модель предполагает оснащение школ высокотехнологичным современным оборудованием, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.