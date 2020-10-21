Из-за неполадок в котельной в Советском районе Орла отключили отопление и горячую воду

Без воды и тепла остались несколько жилых домов и больница Фото: Архив "КП"

В Орле сегодня, 21 октября, здания в Советском районе города остались без тепла и горячей воды. Кутаться в теплые вещи придется жителям нескольких улиц.

Котельную остановили на Октябрьской, как пояснили в пресс-службе администрации Орла, на эту меру пришлось пойти из-за необходимости ремонта водоподогревателя. В итоге с холодными батареями и без горячей воды сейчас жильцы домов №2 и №4 по улице Салтыкова Щедрина, №28 и 45 по улице 7 Ноября, дома №1 по Горького, а также Детская больница (Октябрьская, 4).

Ориентировочное время окончания работ - 21 октября 2020 года в 18.00.