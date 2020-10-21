Коронавирус в Орловской области: количество смертей достигло 146

Согласно статистике, с начала октября в Орловской области умерло 17 человек, заболевших коронавирусом Фото: Архив "КП"

В Орловской области растет статистика по заболевшим коронавирусной инфекцией. К сожалению, вместе с ней растет и статистика по новым смертельным случаям.

По данным федерального оперативного штаба на 21 октября 2020 года число смертей достигло 146. За сутки скончалось еще 2 пациентов с лабораторно подтврежденным диагнозом коронавирусная инфекция.

Согласно статистике, с начала октября в Орловской области умерло 17 человек, заболевших коронавирусом.

Регион неуклонно движется в сторону цифры в 11 тысяч зараженных, на сегодняшний день общее число заболевших COVID-19 составляет уже 10 773.