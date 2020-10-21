Сергей Кутенев выступил спикером на StartUpDays-2020

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«StartUpDays – 2020» – это молодежная цифровая площадка, где лучшие спикеры Орловской области, успешные молодые предприниматели и топ-менеджеры, поделились своими знаниями и опытом.

Одним из спикеров на данном онлайн-форума выступил генеральный директор ООО “Кабельный Завод “ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ” Сергей Кутенев с презентацией «Подбор команды и управление людьми.»

«Основными задачами прошедшего онлайн-форума являются: популяризация молодежного предпринимательства в Орловской области, формирование позитивного образа молодежного предпринимательства как социально-экономического фактора развития Орловской области, а также содействие профессиональному самоопределению студентов ВУЗов и ССУЗов.» – рассказывает Сергей Кутенев.

«Я с радостью принял приглашение на участие в данном онлайн-форуме в качестве спикера. Тему для моего выступления «Подбор команды и управление людьми» я выбрал не случайно, так как имею большой опыт подбора и развития сотрудников, управления большим производственным предприятием, численность сотрудников на котором превышает 350 человек. В моей презентации я рассказал потенциальным предпринимателям, на что в первую очередь необходимо обращать внимание при открытии бизнеса, какие могут возникнуть «подводные камни», а также те меры, которые помогут их избежать.»

В этом году в региональном онлайн-форуме StartUpDays – 2020 приняло участие более 400 участников со всех уголков Орловской области.