В Орле снесут гаражи, сараи и голубятню

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В Орле вновь под демонтаж попали незаконно установленные гаражи, а вместе с ними хозяйственные постройки и голубятня. Власти предлагают владельцам самим провести снос.

Речь идет о постройках на улице Автовокзальной (район домов 235-237 по Комсомольской). Здесь разные постройки самовольно возведены на муниципальной земле. Демонтировать самостоятельно их можно до 29 октября.

- В противном случае демонтаж произведет подрядная организация в присутствии представителей полиции. Имущество будет описано и передано на хранение на МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла» до востребования в течение 30 дней, - сообщили "КП" в пресс-службе администрации Орла.