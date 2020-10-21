В Орловской области создадут центр повышения мастерства для педагогов

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО Фото: Архив "КП"

в Орловской области будет создан Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов. Открыть его власти планируют к 1 сентября 2021 года.

Создан Центр, или сокращенно ЦНММП, будет в рамках нацпроекта "Образование". Он станет платформой для обучения педагогов, в том числе и на базе онлайн-платформ, с использованием современных технологий.

- ЦНППМП предоставит возможность обучать педагогов по эксклюзивным дополнительным профессиональным программам, концентрирующим лучшие инновационные практики мирового образования. Основной целью деятельности Центра станет создание условий для непрерывной актуализации и расширения профессиональных знаний педагогических работников в течение всей карьеры, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской областию

Координировать деятельность Центра будет департамент образования региона. Власти рассчитывают, что его создание поможет справиться и с дефицитом кадров в сфере образования.