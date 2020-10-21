На проселочной грунтовке под Орлом лоб в лоб столкнулись две машины

Два авто столкнулись лоб в лоб на грунтовке Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орловской области два человек пострадали в ДТП на проселочной грунтовке. Узкую дорогу не смогли поделить "Нива" и "девяносто девятая".

Авария произошла накануне, 20 октября, в Покровском районе. Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, за рулем легковушки "ВАЗ 21099" был 53-летний водитель, он ехал в сторону деревни Верхососенье Первая Середина со стороны населенного пункта Алексеевка. Навстречу двигался отечественный внедорожник "Нива". Машина столкнулись. В "Ниве" никто не пострадал, а вот пассажирам легковушки избежать последствий столкновений не удалось.

Пострадали два человека Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

Как пояснили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, травмы получил 52-летний мужчина и 31-летняя женщина.

Всего за сутки на территории региона зарегистрировано полицейскими 9 ДТП. В других авариях обошлось без пострадавших и жертв.