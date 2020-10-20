Орловец, устроивший пожар в доме своего знакомого, предстал перед судом Фото: Архив "КП"

В Орловской области начали рассматривать в суде дело о намеренном поджоге и расправе над жителем Верховского района. Присяжные заседателя уже вынесли свой вердикт.

Напомним, ЧП произошло в 2018 году. В одном из поселков района загорелся деревянный многоквартирный дом, пламя охватило знание, обрушилась крыша. Когда спасатели разбирали пепелище, то внутри было обнаружено тело одного из жильцов. Выяснилось, что к нему в гости заходил знакомый, с которым он выпивал.

Следствие установило, что на почве личных неприязненных отношений гость поджег квартиру и, убедившись, что хозяин не сможет выбраться из огня, сбежал.

- В Орловском областном суде коллегией присяжных заседателей постановлен единодушный обвинительный вердикт по уголовному делу по статьям 105 УК РФ (Убийство, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом) и 167 УК РФ (Умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога). На его основании будет постановлен обвинительный приговор, - рассказали «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.