Орловский облсовет готовится к переходу на дистанционную работу

В Регламент облсовета внесут поправки, согласно которым заседания комитетов и президиума смогут проводиться в режиме онлайн Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области региональный парламент готовится к переходу на дистанционный режим работы. В Регламент облсовета внесут поправки, согласно которым заседания комитетов и президиума смогут проводиться в режиме онлайн.

Вопрос депутаты рассмотрели сегодня, 20 октября, на комитете по местному самоуправлению. К решению подстроить работу к нынешним реалиям пришли из-за неблагоприятной обстановки по коронавирусу.

- Документ закрепит право и возможность проводить заседания комитетов и Президиума Совета в режиме видеоконференции в случае неблагоприятной экологической и (или) эпидемиологической обстановки, при угрозе возникновения, возникновении или ликвидации чрезвычайной ситуации, необходимости безотлагательного принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции указанных органов Совета, - рассказали "КП" в пресс-службе Орловского облсовета.

В настоящее время и спикер областного Совета Леонид Музалевский и вице-спикер Михаил Вдовин переболевают коронавирусом. Болеет и губернатор Орловской области Андрей Клычков.