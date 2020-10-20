Кто займет кресло мэра Орла станет известно 29 октября

На ближайшей сессии горсовета Орла станет известно, кто же станет мэром города Фото: Ольга СУПОНЕВА

На ближайшей сессии горсовета Орла станет известно, кто же будет мэром города. Комиссия поддержала две кандидатуры - это Юрий Парахин и Владимир Филонов.

С главными претендентами на мэрское кресло комиссия определилась накануне, 19 октября. Стать градоначальником Орла могут либо глава Орловского района Юрий Парахин, либо глава регионального штаба ОНФ Владимир Филонов. Именно они набрали наибольшее количество баллов на конкурсной комиссии, где представили свои проекты развития города на грядущую пятилетку - до 2025 года.

Ближайшая сессия городского совета состоится 29 октября. Тогда-то и будет определено, кто станет мэром Орла.