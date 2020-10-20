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В 2020 году орловцы охотнее прививаются от гриппа, чем раньше

Вакцинацию прошли уже более 220 тысяч человек
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Вакцинацию от гриппа прошли уже более 220 тысяч орловцев

Вакцинацию от гриппа прошли уже более 220 тысяч орловцев

Фото: Ольга СУПОНЕВА

Сегодня, 20 октября, во время еженедельного брифинга начальника орловского облздрава с журналистами на повестке дня оказалась сезонная вакцинация. По словам Ивана Залогина, орловцы в этом году стали охотнее прививаться, чем в несколько лет назад.

С 17 октября в Орле заработали мобильные прививочные комплексы, разместившиеся трех городских площадках - на Комсомольской площади, у ТЦ «Тургеневский» (ул. Тургенева, 42) и в районе сквера «Орлята» у ТЦ «Перекресток» (ул. Октябрьская, 120-122). Работают они по выходным с 9 до 14 часов.

За несколько дней возможностью привиться вне больницы воспользовались почти 450 человек. Всего же вакцину против гриппа получили уже более 220 тысяч человек.

- Основная наша задача в этом году привить свыше 420 тысяч человек, то есть не менее 60% от общего числа населения Орловской области. Общее количество привитых орловцев в этом году, выше, чем за аналогичный период прошлого и позапрошлого года, - подчеркнул Иван Залогин.