Коронавирус в Орловской области: в больницы закупят три ПЦР-лаборатории

В триорловские больницы закупят новые ПЦР-лаборатории Фото: Архив "КП"

В орловские больницы закупят три новые ПЦР-лаборатории для тестирования на коронавирусную инфекцию. Дополнительное оборудование предназначено для того, чтобы увеличить количество и скорость исследований.

О предстоящих покупках сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков на своих страницах в соцсетях. По словам главы региона лаборатории оборудуют на базе Ливенской ЦРБ, больницы Семашко и областной клинической больницы. Они будут работать круглосуточно, в три смены.

- Это даст нам возможность дополнительно увеличить количество тестов как минимум на 1,5 тысячи в сутки. То есть приходим к результату в 3,5 тысячи анализов. Это позволит нам оперативно решать целый ряд задач: повысить качество диагностики и медицинской помощи, более системно подходить к госпитализации и снизить нагрузку на существующие лаборатории, - подчеркнул Андрей Клычков.