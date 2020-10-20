Орловцу грозит колония за нападение на сотрудницу ГИБДД

Фото: Ольга СУПОНЕВА Фото: Архив "КП"

В Орловской области на скамье подсудимых окажется житель города Мценска, набросившийся на полицейского при исполнении. Расследование уголовного дела завершил следственный комитет.

Этим летом, в июле, 33-летний амчанин напился и принялся дебоширить в общественном месте. Дошло все до того, что нарушитель общественного порядка набросился с кулаками на сотрудницу ГИБДД. Женщине он нанес травмы, которые, к счастью, вреда здоровью не повлекли. На буйного мужчину завели уголовное дело по статье Уголовного Кодекса "Применение насилия в отношении представителя власти".

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщила "КП" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

По закону, обвиняемому может грозить до 5 лет лишения свободы.