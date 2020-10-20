В Орле ударит мороз

В Орловской области ожидается первый заморозок Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловскую область придет первый осенний заморозок. По прогнозам синоптиков, в ночь с 20 на 21 отября ожидаются минусовые значения температуры.

Как сообщает Росгидрометцентр, в темное время суток столбики термометров опустятся до -1. Ночь будет облачная с прояснениями, без дождя, атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Завтра днем, 21 октября, столбики термометров поднимутся не выше отметок в +7 градусов. Облачно, временами небольшой дождь. Ветер южного направления 3 м/c.

Со второй половины недели ожидается незначительное повышение температурных значений до +14 градусов.

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