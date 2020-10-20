Старинный поклонный крест нашли в одном из гаражей в Орле. Фото: Информационно-аналитический отдел Орловской митрополии

В Орле из забвения вернули старинный поклонный крест. Святыню нашли в гараже возле Троице-Васильского храма среди пиломатериалов. Оказалось, крест передали на приход еще в 1999 году, но вскоре он затерялся.

В настоящее время настоятель храма протоиерей Евгений Евстифеев самостоятельно восстанавливает историю креста: исследует архивы, рассматривает храмы на старинных фотографиях. По его мнению, крест может быть купольным и спрятанным в земле в 20-30-е годы прошлого века, чтобы спасти от поругания.

Кованный крест решили установить возле в хода в Троице-Васильевский храм со стороны Васильевской улицы. Профессиональные реставраторы очистили его от грязи и ржавчины, а прихожане покрасили.

- Настоятель надеется, что кованный поклонный крест станет городской исторической достопримечательностью. Примечательно, что ранее в хозпостройках Васильевского храма обретен еще один крест, который передан для поклонения в Свято-Введенский женский монастырь, - сообщает Информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.