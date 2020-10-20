Орловским депутатам выделят 65 миллионов рублей на исполнение наказов избирателей Фото: Архив "КП"

В Орловской области утвердили новую программу реализации депутатами наказов избирателей. В 2021 году на исполнение пожеланий жителей региона народным избранникам выделят 65 млн рублей.

- Кроме того, в рамках государственной программы текущий ремонт будет проведен в учреждениях здравоохранения, культуры и социальной защиты. Средства, выделенные на сохранение объектов культурного наследия, будут направлены на восстановление и строительство памятников на территории региона, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.