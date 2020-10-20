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Благоустройство опушки Медведевского леса Орла закончится до 30 ноября

Городские власти нашли нового подрядчика взамен сорвавшего сроки
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Благоустройство опушки Медведевского леса Орла закончится до 30 ноября. Фото: пресс-служба администрации города

Благоустройство опушки Медведевского леса Орла закончится до 30 ноября. Фото: пресс-служба администрации города

В Орле продолжатся работы по благоустройству опушки Медведевского леса в районе Рощинской улицы. В ближайшее время на объект выйдет новый подрядчик, которому предстоит закончить работу предыдущего.

Напомним, преображение любимого места отдыха многих орловцев было намечено на 2020 год по результатам народного голосования. Нашли и фирму ООО «Балтстройпроект» из Санкт-Петербурга, которая должна была установить здесь новое освещение, пешеходные дорожки, игровые площадки, видеонаблюдение и провести озеленение. Однако сорвав сроки, подрядчик оставил территорию недоделанной.

- Победителем торгов стала орловская фирма «Строительно-монтажное управление-19». С момента подписания муниципального контракта и до 30 ноября 2020 года подрядчику предстоит завершить работы. Муниципальный контракт будет заключен на сумму 4,9 млн рублей, - сообщили «КП» в пресс-службе администрации Орла.

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